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Аномальное похолодание прогнозируют в Удмуртии

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Синоптики прогнозируют аномальное похолодание на территории Удмуртии. Температура опустится до –27 градусов.

Согласно прогнозам, холодная погода ожидается с 16 по 20 февраля. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 7 градусов. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок в период морозов. Также гражданам рекомендовано подготовить автономные источники питания.

Ранее об аномальных морозах предупредили жителей Москвы. В течение недели по утрам температура будет опускаться до –20 градусов. Отклонения от климатической нормы достигнут 7–12 градусов. Заморозки продлятся до 20 февраля.

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