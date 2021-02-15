Турист разбился при восхождении на гору Армань на Колыме

Следователи устанавливают обстоятельства гибели туриста на горе Армань в Ольском городском округе на Колыме. Трагедия произошла 14 февраля. Турист сорвался с горы на наледь. Два его товарища не смогли ему помочь.

По предварительным данным, путешественники были плохо подготовлены к восхождению и не имели надлежащего снаряжения. Также о своем походе они не сообщили в МЧС, рассказали ИА MagadanMedia в региональном правительстве.

В свою очередь глава областного департамента по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Андрей Фоменко сообщил агентству, что на место ЧП выезжали спасатели МЧС и медицины катастроф, а также скорая помощь. Специалисты пытались добраться до наступления ночи до предполагаемого места падения, но безуспешно. По земле спасатели также доехать не смогли. Вертолеты удалось применить только на следующий день.

Погибшего доставили в Магадан. Проводятся следственные действия по установлению точной причины смерти. Губернатор Сергей Носов распорядился в кратчайшие сроки разобраться в причинах гибели и выяснить, почему мужчине вовремя не была оказана необходимая помощь.