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Более 90% школьников выразили желание работать на каникулах

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Большинство российских школьников заявили, что хотели бы иметь возможность работать во время летних каникул. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно полученным данным, 91% учеников хотели бы работать на каникулах, 3% отказались подрабатывать, остальные 6% выразили безразличие или затруднились ответить.

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Среди студентов желающих работать меньше. Получить подработку хотели бы 87% опрошенных, 8% отказались бы от работы, остальные не смогли дать четкого ответа. Также около 70% опрошенных россиян отметили, что хотели бы вступить в студенческий отряд.

Также школьники и студенты рассказали и о своих ценностях. Главной ценностью семью назвали 59% студентов и 55% школьников. Самореализацию считают главным в жизни 47% студентов и 49% школьников.

«Доход — 41% (43% учащихся школ), помощь другим людям — 23% (24% школьников) и уважение к другим людям — 19% (24% среди опрошенных школьников)», — отмечается в опубликованных материалах.

8 февраля ВЦИОМ выяснил, что каждый третий работающий россиянин хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома. Рассуждая о наиболее предпочтительном формате работы в будущем, 44% работающих участников опроса выбрали постоянную занятость в офисе, а 7% — полностью удаленный режим. Смешанный формат, позволяющий чередовать работу в офисе и из дома, назвали идеальным 33% респондентов. Затруднились ответить 16%.

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