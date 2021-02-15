В ДНР признали терактом покушение на командира Народной милиции
Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики квалифицировало подрыв автомобиля командира одного из батальонов Народной милиции как теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщается на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 229 УК ДНР — террористический акт. Ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.
В свою очередь в Народной милиции ДНР отметили, что украинская сторона, «применяя террористические методы войны», осознанно подвергает угрозе жизни и здоровье мирных граждан.
При этом там добавили, что диверсионный акт мог быть организован Киевом в целях переключения внимания общественности с резкого увеличения небоевых потерь ВСУ за последние две недели в Донбассе, в частности с произошедшего накануне подрыва трех украинских военных.
О том, что в автомобиле одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной ДНР сработало взрывное устройство, стало известно ранее в понедельник. Инцидент произошел в одном из жилых районов Горловки.
Отмечалось, что в машине также находилась его дочь, которую он вез в школу. По данным МГБ, комбат получил осколочные ранения средней степени тяжести, он находится в больнице.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.