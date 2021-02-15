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В ДНР признали терактом покушение на командира Народной милиции

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Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики квалифицировало подрыв автомобиля командира одного из батальонов Народной милиции как теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщается на сайте ведомства.

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«Возбуждено уголовное дело по ст. 229 УК ДНР — террористический акт. Ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

В свою очередь в Народной милиции ДНР отметили, что украинская сторона, «применяя террористические методы войны», осознанно подвергает угрозе жизни и здоровье мирных граждан.

При этом там добавили, что диверсионный акт мог быть организован Киевом в целях переключения внимания общественности с резкого увеличения небоевых потерь ВСУ за последние две недели в Донбассе, в частности с произошедшего накануне подрыва трех украинских военных.

О том, что в автомобиле одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной ДНР сработало взрывное устройство, стало известно ранее в понедельник. Инцидент произошел в одном из жилых районов Горловки.

Отмечалось, что в машине также находилась его дочь, которую он вез в школу. По данным МГБ, комбат получил осколочные ранения средней степени тяжести, он находится в больнице.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

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