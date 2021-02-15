Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Тимофей Милованов в понедельник, 15 февраля, в грубой форме прокомментировал работу Международного валютного фонда (МВФ) в стране.

В своем посте в Facebook он рассказал о встрече украинской делегации во главе с Зеленским с руководством ОАЭ, а также о планах по увеличению торгового оборота между государствами. При этом в комментариях один из пользователей соцсети предположил, что руководство Украины, не преуспев с МВФ, пытается компенсировать неудачу.

«Там МВФ обкакался, а не Украина, если честно смотреть», ― написал Милованов в ответ комментировавшему.

Ранее, 13 февраля, стало известно, что миссия МВФ закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс.

28 января министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ на Украине продлена на 7–10 дней.

Днем ранее отмечалось, что совокупный госдолг Украины в 2020 году увеличился на 6,98% в долларовом эквиваленте и составил $90,26 млрд.

6 января сообщалось, что Украина должна вернуть МВФ около $1,7 млрд долгов. Также согласно графику в 2022 году она должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

В декабре 2020 года миссия МВФ начала работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины отмечал прогресс в переговорах с миссией МВФ, высоко оценивал шансы по ее пересмотру.

В июне совет управляющих МВФ утвердил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом $5 млрд. Страна уже получила первый транш в $2,1 млрд. Согласно меморандуму, ожидалось, что после выделения этих денег и утверждения программы должны последовать перечисления оставшейся суммы в четыре приема, примерно по $700 млн, два из них предполагались в июне и сентябре, оставшиеся — по результатам двух обзоров в 2021 году.