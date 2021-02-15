Билл Гейтс инвестирует $2 млрд в борьбу с изменением климата. Бизнесмен планирует вложить деньги в стартап-компании и другие проекты, передает телеканал «Известия». Гейтс считает, что климатическую катастрофу помогут предотвратить инновационные технологии. Он призвал в пять раз увеличить глобальные государственные инвестиции в научные исследования. По мнению Гейтса, деньги следует направить в развитие возобновляемых источников энергии и другие инновации.

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