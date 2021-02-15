АвтоВАЗ отзовет для ремонта 9,3 тыс. автомобилей

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ отзывает для ремонта 911 автомобилей Lada Xray, выпущенных с января по май 2019 года. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе были установлены бракованные валы электромеханического усилителя рулевого управления.

Дилеры марки проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На отзываемых Lada Xray будут бесплатно заменены валы электромеханического усилителя рулевого управления.

12 февраля сообщалось, что АвтоВАЗ опроверг появившуюся 9 февраля в социальных сетях информацию о приостановке продаж внедорожника Lada Niva Travel, у которого якобы были обнаружены проблемы со светодиодными фонарями, которые запотевают.

В пресс-службе производителя заявили, что отгрузки внедорожников Lada Niva Travel ведутся в соответствии с планом.