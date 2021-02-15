Кокляев перед боем с Тарасовым рассказал о борьбе с последствиями СOVID-19

Представитель силовых видов спорта, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев рассказал, что сейчас борется с последствиями коронавирусной инфекции. На эту тему стронгмен высказался в беседе с РЕН ТВ в понедельник, 15 февраля.

«Я могу сказать, что, в ноябре переболев коронавирусом, до сих пор борюсь с его последствиями. Заболел ОРВИ в середине декабря, потом в начале января, потом еще недавно. Недели две назад были все симптомы. По большому счету можно сказать всё что угодно. Ринг покажет. Как говорят у нас тяжелоатлеты, помост поможет. Как-то так», — сказал спортсмен.

Также Кокляев прокомментировал заявление блогера Артема Тарасова о том, что тот выйдет с ним на бой с травмированной рукой. По словам стронгмена, соперник таким образом может оказывать психологическое давление.

Ранее Тарасов сообщил, что во время боя с Вячеславом Дациком он сломал обе руки: на одну он перенес пять операций. Вторая рука, по его словам, на данный момент «надломлена» и также нуждается в хирургическом вмешательстве.

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.