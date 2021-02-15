«Калашников» получил первые заявки на АК-19 под патрон НАТО

Группа компаний (ГК) «Калашников» получила от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон, сообщили в понедельник, 15 февраля, журналистам в пресс-службе ГК.

«АК-19 использует патрон 5.56х45 мм, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают», — сказал гендиректор ГК Дмитрий Тарасов.

Отмечается также, что автоматом заинтересовались партнеры из нескольких стран Ближнего Востока.

О том, что «Калашников» запустит серийное производство автоматов под патрон НАТО, стало известно в январе 2019 года.

При этом в ноябре 2020 года сообщалось, что общий объем экспорта «Калашникова» снизился более чем в шесть раз по сравнению с 2019 годом.

ГК «Калашников» — системообразующая структура промышленного комплекса России. В нее входят АО «Концерн «Калашников», АО «Ижевский механический завод»; судостроительные предприятия полного цикла ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» и АО «Судостроительный завод «Вымпел», «Верфь братьев Нобель», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, НПО «Молния» и ряд других.