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Путин поздравил Драги со вступлением в должность премьер-министра Италии

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 февраля, поздравил Марио Драги со вступлением в должность председателя Совета министров Италии и выразил надежду на то, что его деятельность будет способствовать развитию отношений двух стран.

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«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах — на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также пожелал Драги успехов в решении задач, стоящих перед правительством, а также доброго здоровья и благополучия.

12 февраля стало известно, что бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии.

В тот же день он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета после отставки премьер-министра Джузеппе Конте.

Большинство политических партий Италии выразило поддержку Драги.

Прежний премьер-министр Италии подал в отставку 26 января. Как сообщалось, это связано с тем, что правящая коалиция в составе движения «Пять звезд» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента из-за выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.

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