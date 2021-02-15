Кабмин заявил о завершении разработки нацпроекта по развитию туризма

Разработка национального проекта по развитию туризма уже завершается. Об этом сообщил в понедельник, 15 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство продолжает принимать меры, которые направлены на развитие индустрии туризма и гостеприимства. Все они в дальнейшем войдут в новый национальный проект, разработка которого сейчас завершается», — сказал он.

Он добавил, что правительство РФ утвердило программу займов для развития туризма по сниженным ставкам.

В середине ноября прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости запустить мероприятия нацпроекта по туризму к новому летнему сезону.

Ранее, 16 ноября, Мишустин сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма. Он рассказал, что глава государства назвал развитие внутреннего туризма одним из самых важных вопросов.