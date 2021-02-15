КГБ Белоруссии включил 17 граждан в список причастных к терроризму лиц

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил 17 граждан республики в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующий список был опубликован 15 февраля на сайте ведомства.

Отмечается, что они обвиняются по ст. 289 Уголовного Кодекса Республики Беларусь («Акт терроризма»).

Ранее, 29 января, начальник отдела информации Генпрокуратуры Белоруссии Анжелика Курчак рассказала, что ведомство планирует признать бело-красно-белый флаг, который используется в качестве символики оппозиции, экстремистским.

Она сообщила, что причиной такого решения стало коллективное обращение в Генеральную прокуратуру более сотни граждан с просьбой признать флаг экстремистским.

В декабре 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции, включая экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую, по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

15 декабря Тихановская заявила, что в стране не прекратятся уличные протесты. По ее словам, белорусы перейдут к новым способам мирной борьбы — в форме «партизанщины».

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа 2020 года, после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий лидер государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.