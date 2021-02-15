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Глава SMM-редакции МИЦ «Известия» рассказала о работе телеканала в интернете

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10 февраля в офлайн-формате прошла серия обучающих семинаров для топ-менеджеров региональных и тематических телерадиокомпаний в XI Академии НАТ. Главной темой мероприятия стала работа телеканала в интернете (SMM/YouTube/TikTok). Руководитель SMM-редакции МИЦ «Известия» Виктория Бубнова рассказала об актуальных тенденциях новостного SMM телеканала.

«SMM давно перестал быть развлечением или роскошью и стал необходимостью для дистрибуции и продвижения контента продукта. Многие телеканалы сталкиваются с проблемой адаптации новостного контента в социальные сети. Одними из самых главных требований подачи новостного контента — это скорость подачи информации, корректная адаптация, имидж и креатив», — отметила Бубнова.

Она рассказала аудитории, что скорость подачи информации подразумевает в себе быстрое реагирование на происшествия, эксклюзивы и просто важные новости, а имидж означает, что редакция должна стараться не допускать ошибок, а также быть открытой для всех своих аудиторий. Еще один важный элемент ведения социальных сетей телеканала — это создание креатива вокруг новости, определение ее подачи и оформления.

Кроме того, Бубнова отметила шесть наиболее популярных вариантов для оформления контента ТВ для социальных сетей: видео, особенно актуально если аккаунт ТВ СМИ, прямые эфиры, форматы сториз, проведение опросов и тестов, для вовлечения аудитории, подкасты, а также красивое оформление галереи.

«ТВ-контент можно использовать как базис для креатива. Чтобы привлечь внимание к вашему продукту, нужно показать, как круто с ним взаимодействовать», — подчеркнула она.

Социальные сети МИЦ «Известия» (РЕН ТВ Новости, Известия, 78 и Пятый канал) в 2020 году увеличили не только количество своих подписчиков, которых стало на 700 тыс. больше, но и получили огромнейшие охваты во всех соц. сетях. В сравнении с 2019 годом, охват вырос на 3 856 524 472.

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