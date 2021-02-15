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В Горловке совершено покушение на командира батальона милиции ДНР

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На одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершили покушение. Об этом 15 февраля сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

Взрывное устройство сработало в автомобиле в центре Горловки. Командир, имя которого не раскрывается, находился в машине вместе со своей дочерью. Оба были госпитализированы.

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Взрыв произошел около 8:00 мск из-за устройства, находящегося под водительским сидением. Отмечается, что командир с позывным Длинный получил множественные осколочные ранения нижних конечностей.

В конце 2020 года министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова призывала гарантов Минских соглашений повлиять на руководство Украины, которое срывает перемирие в Донбассе.

С 27 июля 2020 года стороны конфликта в Донбассе формально приступили к соблюдению дополнительных мер контроля перемирия, которое, согласно договоренностям, должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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