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Nissan показал на видео новый Qashqai

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Японская компания Nissan опубликовала на своем официальном YouTube-канале видеоролик, в котором показан кроссовер Qashqai нового поколения. Официальная премьера автомобиля состоится в онлайн-формате 18 февраля 2021 года.

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Судя по видео, автомобиль получит рельефный капот, адаптивные головные фары с тонкими секциями диодных ходовых огней над ними и измененные по сравнению с прежней моделью фонари.

В Европе автомобиль будет предлагаться с гибридной технологией e-POWER: 1,5-литровый турбомотор будет использоваться исключительно для подзарядки тяговой аккумуляторной батареи. Мощность силовой установки составит 190 л.с. Привод только передний.

Кроме того, Nissan Qashqai нового поколения получит 1,3-литровый гибридный двигатель мощностью 140 и 160 л.с. Мотор может работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Дизельных двигателей в гамме моторов кроссовера для Европы не предусмотрено.

Выпуск нового Nissan Qashqai наладят на заводе в британском Сандерленде в 2022 году.

5 февраля сообщалось, что Nissan представила кроссовер Pathfinder нового поколения. Автомобиль получил трехсекционную решетку радиатора, передние фары С-образной формы и обтекаемые линии крыши кузова. Дверь багажника с характерным угловатым дизайном напоминает очертания первых моделей Pathfinder, это сходство усиливается и крупной, матового хрома надписью Pathfinder.

Полностью новый Nissan Pathfinder появится в продаже, в том числе и на российском рынке, в конце 2021 года.

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