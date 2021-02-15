Замглавы ФАС Евраев освобожден от должности по собственной просьбе

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в понедельник, 15 февраля, на интернет-портале правовой информации.

«Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», ― отмечается в документе.

Евраев занимал этот пост с ноября 2018 года, курируя вопросы госзакупок.

Кроме того, 15 февраля был освобожден от должности заместитель министра финансов России Андрей Круглов. Отмечалось, что он был уволен в связи с сокращением его поста. Он занимал эту должность с 2019 года.