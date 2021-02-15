Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Европейские эксперты заявили о планах вновь посетить Белорусскую АЭС
Мир
Более половины компаний Японии выступили против Олимпиады в 2021 году
Политика
Андрея Круглова освободили от должности замглавы Минфина
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Общество
В Крыму выразили надежду на улучшение ситуации с водоснабжением после осадков
Общество
В России за сутки выявили 14 207 случаев COVID-19
Общество
Миллион кубометров снега убрали в Москве после метели
Авто
Honda повысила стоимость своих автомобилей в России
Общество
Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки
Сюжет:

Ученые оценили версию о рисках подхватить коронавирус от кошек и собак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа российских ученых пришла к выводу о недостаточности доказательной базы для утверждения о том, что кошки и собаки могут быть задействованы в возникновении коронавируса и передаче его человеку. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минобрануки РФ.

Научная группа в составе ученых из Донского государственного технического университета, Ростовского государственного медуниверситета и Российской академии наук обратила внимание на то, что сразу после вспышки нового коронавируса в декабре 2019 года в Ухане начали проводить исследования по изучению реакции различных домашних животных на вирус.

Докопались до мышей: где искали источник коронавируса
Эксперты ВОЗ не обнаружили возбудителя COVID-19 на теперь уже всемирно известном рынке в Ухане

Некоторые специалисты утверждали, что мелкие домашние животные, такие как кошки, могут участвовать в трансмиссии SARS-CoV-2.

В свою очередь декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков указал на неестественность процесса инфицирования SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях.

По его словам, реакция любого животного на человеческий вирусный патоген при исключении участия этого животного в трансмиссионной цепи говорит только о схожести его молекулярно-биохимических процессов с человеческими.

Это позволяет использовать животное в качестве потенциального модельного объекта для изучения способов воздействия на вирусную инфекцию человека, уточнил Ермаков.

При этом ученые допустили возможность инфицирования кошек новым коронавирусом, однако это может произойти только в условиях очень тесного и повторяющегося контакта с заболевшим человеком. Исследователи отмечают, что в реальных условиях шанс возникновения такого случая маловероятен.

Они убеждены, что в случае, если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса «биологическим тупиком» — передать вирус человеку кошки уже не смогут.

«За 18 лет в научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARS-CoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев обратной трансмиссии этой инфекции человеку», — говорится в исследовании.

Также, по мнению ученых, собаки не задействованы в трансмиссии SARS-CoV-2: за несколько месяцев пандемии у собак провинции Хубэй не идентифицировали SARS-подобных коронавирусов и не обнаружили антител к этим вирусам.

14 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота.

Отмечалось, что животное могло подхватить вирус от владельцев, которые перенесли инфекцию в легкой форме. Кот переносил инфекцию тяжелее: у него поднялась температура, он был в апатии и отказался от еды. При этом ученые отмечали, что животные не передают коронавирус ни друг другу, ни человеку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021