Начал работу оргкомитет по проведению в России Года науки и технологий

Первое заседание оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий состоялось 13 февраля. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков представил членам оргкомитета проект плана основных мероприятий года. Позднее план представят на утверждение в правительство России.

«В рамках года мы откроем производственную площадку по изготовлению вакцины против COVID-19 на базе Федерального научного центра им. Чумакова. Большую роль и значение для нас будет иметь работа, связанная с популяризацией российской науки и технологий», — сказал министр.

В рамках года выделят тематические месяцы, в каждом из которых выделены ключевые мероприятия. Например, в юбилейный год первого полета в космос апрель будет назван месяцем «Освоение космоса». Запланированы также тематические месяцы: «Новая медицина», «Климат и экология», «Генетика и качество жизни», «Искусственный интеллект» и другие.

В свою очередь президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев отметил приоритет мероприятий, направленных на стимулирование частных компаний к практическому взаимодействию с научными институтами.

Для формирования проект плана основных мероприятий года поступило более 8 тыс. предложений, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Определение новых ориентиров, которых мы предполагаем достичь, в том числе цифровыми механизмами, позволят повысить заинтересованность бизнеса к участию во всей цепочке технологического процесса — от фундаментальной науки к масштабированию российских изобретений и разработок. И это очень своевременный подход», — заключил вице-премьер.