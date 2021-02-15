Проект «Школа хранителей наследия» возобновляется в ЕАО

В ЕАО возобновляется просветительский проект для волонтеров «Школа хранителей наследия». В сентябре 2020 года в рамках нацпроекта «Культура» стартовало обучение добровольцев, но в полном объеме провести занятия не удалось из-за пандемии. В этом году проект будет продолжен.

Слушатели просветительского проекта — участники волонтерского корпуса «Волонтеры культуры», который действует на базе биробиджанского Колледжа культуры и искусств. Проект призван оказывать информационную, методическую и правовую поддержку добровольцам в вопросах сохранения объектов культурного наследия.

В частности, как рассказала ИА EAOMedia глава управления по государственной охране объектов культурного наследия ЕАО Светлана Тромса, участникам проекта рассказывают, что такое объекты культурного наследия, как их выявляют, как ведется работа по их охране. Курс состоит из теоретических и практических занятий, запланированы учебно-практические выезды, участие в работе по сохранению культурного наследия, проведение субботника, который приурочат к Международному дню памятников и исторических мест.

Сейчас на госохране ЕАО состоит 147 объектов культурного наследия. Добровольцы имеют возможность принимать участие в определенном перечне работ по благоустройству территории объектов культурного наследия и в мероприятиях по популяризации этих объектов, помогать в наблюдении за их состоянием.

3 февраля сообщалось, что ЕАО в этом году получит 3,027 млрд рублей на реализацию национальных проектов.