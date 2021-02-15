Евро опустился ниже 89 рублей впервые с 21 января

Рубль обновил максимум с 21 января — курс евро впервые с этой даты опустился ниже 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в понедельник, 15 февраля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:07 мск снижался на 34 копейки, до 73,38 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 89,05 рубля.

Ранее, 7 февраля, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что доллар и евро будут ослабевать. Эксперт отметил, что ослаблению позиций подвержено большинство валют, причем в зоне риска оказались даже японская иена и швейцарский франк — традиционные валюты-убежища.

В конце января исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил «Известиям», что рубль может укрепиться до 72–74 в паре с долларом и до 90 в паре с евро. По его словам, снижение заболеваемости коронавирусом и отмена карантинных ограничений в мире могут стимулировать спрос на рисковые активы.

В то же время эксперт назвал и другой вариант развития мировой экономики. Он отметил, что активная санкционная риторика, принятие конкретных ограничений, усиление глобальной рецессии и снижение стоимости нефти могут привести к тому, что рубль начнет торговаться у отметки 77–78 в паре с долларом и на уровне 93–94 в паре с евро.