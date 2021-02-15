Число новых случаев COVID-19 на Украине выросло на 2,3 тыс.

На Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 2332 человека. Показатель по сравнению с предыдущим днем упал на 25%. Об этом 15 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Степанов отметил, что среди заболевших 160 детей и 47 медицинских работников. Скончались от инфекции 62 человека, около 2,5 тыс. человек выздоровели.

«За последние сутки наибольшее число подтвержденных заболевших зарегистрировано в Ивано-Франковске (457), Черновцах (225), Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях», — написал министр здравоохранения в социальной сети.

Пока на Украине не началась всеобщая вакцинация от коронавируса. Более того, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не намерен использовать для вакцинации российский препарат «Спутник V», так как не располагает официальными доказательствами эффективности лекарства. По его словам, жители страны «не кролики» и эксперименты на них ставить нельзя.

На следующий день заявления Зеленского прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает заявки на вакцину «Спутник V» от всех стран и готов работать в этом направлении с Украиной, если власти страны проявят интерес.

Также Песков отметил, что многие страны с радостью готовы принять российский препарат, эффективность которого подтвердило авторитетное медицинское издание.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, согласно которым эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.