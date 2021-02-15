Глава МИД Белоруссии заявил о поддержке республики другими странами

Белоруссию поддерживает много стран, количество торговых партнеров у республики только увеличилось, заявил 15 февраля глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. <...> У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги — с Китаем, Пакистаном, другими», — сказал Макей в интервью РБК.

По словам министра, за 2020 год у Белоруссии внешнеэкономический товарооборот увеличился и выросла торговля с десятком стран.

Макей также добавил, что у Минска не прекращались отношения с ЕС и, несмотря на их напряженность, «рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза».

«Поэтому говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал», — подчеркнул Макей.

В Белоруссии с августа 2020 года продолжаются массовые протесты после президентских выборов, на которых с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

11 февраля председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о стабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии. По его словам, пик протестов пройден и внешним силам не удастся подорвать спокойствие в стране.

Европейский союз в связи с ситуацией в республике ввел три пакета санкций против белорусских властей Белоруссии, в частности самого Лукашенко.