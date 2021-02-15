Боец UFC повторил достижение Нурмагомедова

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман повторил достижение российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

Он, как и российский боец, выиграл 13 боев подряд в промоушене. Такое же достижение есть у бойцов Жоржа Сен-Пьера, Макса Холлоуэя, Джона Джонса и Деметриуса Джонсона, сообщает в понедельник, 15 февраля, «Газета.ru».

Абсолютный рекорд по количеству побед подряд одержал бразильский боец смешанных единоборств Андерсон Силве. Он выиграл 16 раз подряд.

В конце января сообщалось, что Нурмагомедов продолжает возглавлять рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории.

В начале февраля российский боец заявил, что готов освободить титул чемпиона UFC в легком весе, однако глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт подчеркнул, что пока не намерен лишать Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе.