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В России начались продажи новой версии кроссовера Geely Tugella

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Российские дилеры Geely начинают продажи кроссовера Geely Tugella в новой комплектации Luxury. Об этом 15 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Автомобиль получил 238-сильный турбомотор, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin и систему полного привода.

В комплектацию Luxury входят легкосплавные колесные диски диаметром 19 дюймов, кожаная обивка кресел, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой, датчики дождя и освещения, обогрев рулевого колеса, круиз-контроль, панорамная крыша.

Для различных дорожных и эксплуатационных условий предусмотрено пять режимов движения (комфортный, спортивный, экономичный, снежный и внедорожный) с удобным управлением шайбой на центральной консоли.

В основе Geely Tugella лежит модульная платформа CMA, которая разработана китайскими специалистами совместно с компанией Volvo. Габаритная длина автомобиля составила 4605 мм, ширина — 1878 мм, высота — 1643 мм, а размер колесной базы равен 2700 мм. Объем багажного отделения варьируется от 326 до 1077 л.

Модель адаптирована для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях. Для России Geely Tugella получил антикоррозийную защиту днища и кузова, дорожный просвет 204 мм и эффективную шумоизоляцию.

30 декабря сообщалось, что в 2021 году Geely выведет на российский рынок новый кроссовер Atlas Pro.

Точные сроки запуска новинки в Geely неизвестны. Ориентировочно автомобиль будет представлен в России в первой половине 2021 года.

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