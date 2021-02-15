Бюджет Москвы получил от МСП более 600 млрд рублей в 2020 году

Поступления в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса в 2020 году превысили показатели 2019-го, а доля малого и среднего предпринимательства (МСП) составила почти четверть всех доходов столицы. Об этом 15 февраля говорится на сайте мэра Москвы.

Малый и средний бизнес за прошедший год принес городу более 612 млрд рублей. Этот показатель с 2019 года вырос на 7%.

«Несмотря на снижение экономической активности в период пандемии, доля отчислений от субъектов малого и среднего бизнеса в казну выросла на 1,3 процентного пункта и составила 23,7% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Москвы», — уточняется в сообщении.

Поступления в бюджет увеличились из-за компаний, связанных со сферой информационных технологий, консалтинговой и научной деятельности, а также обрабатывающей промышленности.

Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что предприниматели смогли адаптироваться к условиям пандемии коронавируса, перестроить экономические процессы и выйти на новый уровень работы с клиентами.

«Существенную роль <…> сыграли те меры поддержки, которые уже успешно действовали и до периода пандемии, позволяя предпринимателям снижать издержки и получать иную помощь в развитии бизнеса и расширении рынков сбыта», — подчеркнула руководитель департамента финансов.

11 февраля стало известно, что российские экспортеры из сектора малого и среднего бизнеса вскоре смогут воспользоваться новыми мерами финансовой стимуляции. Разработкой дополнительных стимулов для экспортеров занимается РЭЦ совместно с Корпорацией МСП и банками. Предполагается, что таким организациям могут позволить обеспечивать кредиты госгарантиями, выданными под поручительство РЭЦ по зарубежным контрактам бизнеса.