Более 107 млн тестов на COVID-19 провели в России

В России провели 107,1 млн тестов на COVID-19. Об этом сообщила в понедельник, 15 февраля, пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за последние сутки проведено 299 тыс. тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 622 191 человек.

В этот же день в Роспотребнадзоре рассказали, что в России зарегистрировали первую в мире тест-систему для обнаружения британского штамма коронавируса.

В ведомстве отметили, что подобная система является первой в мире, а испытания на клинических образцах штамма показали высокую точность.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.