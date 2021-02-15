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Более 107 млн тестов на COVID-19 провели в России

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В России провели 107,1 млн тестов на COVID-19. Об этом сообщила в понедельник, 15 февраля, пресс-служба Роспотребнадзора.

Добрый час: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на COVID-19
Он делается на тех же приборах, что и обычный анализ, но сообщает результат в четыре раза быстрее

По данным ведомства, за последние сутки проведено 299 тыс. тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 622 191 человек.

В этот же день в Роспотребнадзоре рассказали, что в России зарегистрировали первую в мире тест-систему для обнаружения британского штамма коронавируса.

В ведомстве отметили, что подобная система является первой в мире, а испытания на клинических образцах штамма показали высокую точность.

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