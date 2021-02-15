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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 109 млн

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Число заболеваний COVID-19 в мире превысило 109 млн, свидетельствуют данные портала Worldometer.

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Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника, 15 февраля, 309,4. В США, являющиеся лидером по заболеваемости COVID-19, на 1 млн жителей скончались 1497 человек, в Индии, занимающей второе место по числу заболевших, — 112, в Бразилии — 1121.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в США всего выявлено более 27,639 млн случаев коронавируса, выздоровели около 18 млн пациентов, зафиксировано 485,322 тыс. летальных исходов.

В Индии зафиксировано с начала пандемии более 10,916 млн заболевших, число скончавшихся от сопутствующих заболеваний — 155,732 тыс., излечились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных — у Бразилии: за время пандемии в стране зарегистрировано более 9,834 млн заболевших, из них умерли 239,245 человек, выздоровели более 8,7 млн.

В России число заболевших достигло 4 071 883 человек, всего выздоровели более 3593 млн пациентов, зарегистрировано 80 126 летальных исходов.

Накануне главный врач московской клинической больницы № 15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии № 1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко рассказал, что в 2021 году возможны два варианта развития ситуации с распространением коронавируса.

По его мнению, первый возможный вариант — скорое окончание пандемии коронавируса, и тогда наиболее востребованными будут исследования по психологической и физической реабилитации после перенесенного заболевания, оценке социальных и экономических последствий пандемии и изучение эффектов и последствий вакцинации.

По второму сценарию, продолжение пандемии, актуальными будут исследования по сравнительной оценке эффективности вакцин и работы над улучшением диагностики коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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