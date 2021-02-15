Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Новости компаний
Производитель медицинского спирта опроверг данные о дефиците этанола в России
Мир
В Японии заявили о намерении вести настойчивые переговоры по Курилам
Мир
Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину «Спутник V»
Общество
В Минтруде сообщили о постепенной стабилизации рынка труда в России
Общество
На Курилах проснулся вулкан Пик Сарычева
Общество
Ракета с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Эксперты заявили о снижении спроса у российской молодежи на ипотеку
Спорт
Медведев победил Макдональда и вышел в четвертьфинал Australian Open
Мир
США выделят $2,5 млн на развитие СМИ и гражданского общества на Балканах

Ребенок получил тяжелые травмы на детской площадке в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семилетний мальчик получил тяжелые травмы во время игры на детской площадке в Хабаровске. Районная прокуратура начала проверку случившегося. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел 14 февраля во дворе дома по улице Лазо. Мальчик упал с горки, у него ушиб головного мозга и перелом затылочной кости, пишет ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое возбудили уголовное дело после того, как четырехлетний ребенок упал с качелей в торговом центре. Полученные им травмы оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021