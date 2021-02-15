Ребенок получил тяжелые травмы на детской площадке в Хабаровске

Семилетний мальчик получил тяжелые травмы во время игры на детской площадке в Хабаровске. Районная прокуратура начала проверку случившегося. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел 14 февраля во дворе дома по улице Лазо. Мальчик упал с горки, у него ушиб головного мозга и перелом затылочной кости, пишет ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое возбудили уголовное дело после того, как четырехлетний ребенок упал с качелей в торговом центре. Полученные им травмы оцениваются как тяжкий вред здоровью.