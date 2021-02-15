Кокляев заявил о психологической атаке Тарасова перед боксерским поединком

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев назвал психологической атакой слова своего соперника, блогера и бойца смешанного стиля Артема Тарасова, который рассказывал о имеющихся травмах. Об этом 15 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Если вдруг он проиграет — это не отговорка! Бывает чаще и как психологическая атака. Некоторые спортсмены всегда, когда в очень хорошей форме, они, наоборот, говорят, что вот у меня кое-что болит», — сказал Кокляев.

Тарасов 11 февраля заявил, что на бой с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым он выйдет с травмированной рукой.

Отмечается, что Тарасов сломал обе руки во время боя с Вячеславом Дациком в апреле 2019 года. На одной конечности впоследствии было проведено пять операций. Вторая рука, как рассказал блогер, в настоящее время «надломана». При этом спортсмен выразил надежду, что в поединке с Кокляевым с ним ничего плохого не случится и к бою он подойдет в максимально хорошей форме.

14 февраля свой прогноз на бой Михаила Кокляева и Артема Тарасова дал чемпион по пощечинам Василий Камоцкий. Он спрогнозировал победу силача над блогером, отметив, что исход поединка решит вес противников.

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.