ВОЗ и Роспотребнадзор создадут центр по готовности к пандемиям

Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор создадут Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Об этом 15 февраля сообщается на сайте ведомства.

Известно, что сотрудничающий центр будет создан на базе ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб».

В Роспотребнадзоре также отметили, что на основе своего опыта борьбы с инфекциями в России и за рубежом ведомство будет оказывать ВОЗ необходимую поддержку по вопросам создания и использования мобильных лабораторий.

Также Роспотребнадзор будет помогать ВОЗ обучать иностранных специалистов в Восточной Европе и Центральной Азии, и помощь будет оказана в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети лабораторий.

«Деятельность сотрудничающего центра внесет ощутимый вклад в наращивание потенциала стран евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом на основе наиболее эффективных подходов, применяемых в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

4 февраля ВОЗ призвала россиян не расслабляться и не пренебрегать мерами профилактики COVID-19 на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Представитель организации в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что меры профилактики — масочный режим, проветривание, гигиена — должны соблюдать подавляющее большинство людей. В данной ситуации важно снизить число зараженных практически до нуля и быть очень осторожным.

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