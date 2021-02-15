ФСБ задержала участников террористической ячейки в Новосибирске и Томске

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Новосибирской и Томской областей пресекли работу межрегиональной ячейки запрещенной в России террористической организации, занимавшейся ее финансированием. Об этом в понедельник, 15 февраля, «РИА Новости» сообщило управления ФСБ по Новосибирской области.

Как отмечается, задержанные являются членами межрегиональной ячейки, запрещенной в РФ, международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад». Всего было задержано два человека, один из которых гражданин России, а другой — гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

В их отношении возбуждено уголовное по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По версии следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, которые используются для нужд террористической организации.

В ноябре 2020 года управление ФСБ по Республике Адыгея заявило о задержании выходца из Средней Азии, причастного к деятельности «Катиба Таухид валь-Джихад», которая собиралась устроить теракты в Волгограде.

Задержанный публиковал в своем аккаунте в соцсети «Одноклассники» аудио- и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, с призывами к совершению терактов в России, убийству сотрудников правоохранительных органов и тех, кто не исповедует ислам.

Против мужчины возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.