В России за сутки выявили 14 207 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 14 207 случаев COVID-19. Об этом сообщил в понедельник, 15 февраля, оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 14 207 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 559 (11,0%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

За все время в стране зарегистрировано 4 086 090 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,35%.

В этот же день в Центре компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ спрогнозировали падение заболеваемости COVID-19 в Москве вчетверо к апрелю. Сообщалось, что прогноз не изменится, если не произойдет каких-либо непредвиденных событий, которые могут резко сместить Россию на более пессимистичную кривую.

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