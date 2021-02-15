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В Минтруде сообщили о постепенной стабилизации рынка труда в России

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Ситуация на рынке труда в России, согласно данным Росстата, постепенно стабилизируется, сообщили «РИА Новости» в Минтруде в понедельник, 15 февраля.

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Как отмечается, официально зарегистрированных безработных россиян на данный момент менее 2,5 млн человек, что на 1,2 млн меньше, чем в сентябре 2020 года.

«Стабилизации ситуации на рынке идет постепенно. О постепенной стабилизации на рынке труда свидетельствуют и данные Росстата», — добавили в министерстве.

Российский лидер на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым 4 февраля, в частности, поинтересовался ситуацией на рынке труда. Министр отметил, что для восстановления занятости власти дополнительно поддерживают пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес.

В тот же день Решетников сообщил, что власти страны готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы, но какие именно, не уточнил. Он призвал дождаться, когда о них объявят президент или кабмин.

В начале января президент России Владимир Путин назвал важнейшими задачами властей в этом году восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

На саммите G20, прошедшем также осенью прошлого года, Путин сообщил, что масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, беспрецедентен. Он отмечал, что массовая безработица и рост бедности — главные риски для мира на текущий момент.

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