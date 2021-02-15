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Школу в Биробиджане закрыли на карантин из-за ОРВИ

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В Биробиджане на карантин закрыли школу №8. Решение приняло руководство учебного учреждения из-за того, что число заболевших ОРВИ превысило 30%.

В мэрии города ИА EAOMedia рассказали, что сейчас в Биробиджане на карантин отправили седьмой класс школы №4, 10-й класс школы №5, восьмой класс школы №10, первый второй и шестой классы средней коррекционной школы.

В Роспотребнадзоре ЕАО агентству сообщили, что в целом в Биробиджане эпидпорог по заболеваемости ОРВИ не превышен. С этого понедельника, 15 февраля, к учебе приступает школа №11 – почти две недели она была на карантине.

В городских детских садах каждое утро медицинские работники осматривают детей и, в случае малейшего признака заболевания, ребенка сразу же отправляют домой. Группы проветривают, кварцуют, там проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфекционных средств.

13 февраля глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем. По данным Telegram-канала «Большая перемена РФ», карантинные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сохраняются в 41 российской школе. Процент школ, закрывшихся из-за COVID-19, составил всего 0,1%.

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