Эксперты заявили о снижении спроса у российской молодежи на ипотеку

В последние пять лет доля молодых россиян до 30 лет, берущих ипотеку, упала на 9,7 процентного пункта, до 21,1%. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Эксперты объясняют это неготовностью банков выдавать ссуды заемщику без кредитной истории.

«В последние пять лет наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено в возрастной группе граждан моложе 30 лет — на 9,7 процентного пункта, до 21,1%», — отмечают аналитики.

На 0,5 процентного пункта, до 7,8% сократилась за данный период и доля заемщиков в возрастной группе 50–60 лет. Хотя в 2020 году они всё же начали немного восстанавливать свои позиции. При этом заемщики старше 60 лет стали брать больше кредитов на покупку жилья.

«На фоне событий 2020 года неизменными остались возрастные тенденции выдачи ипотеки последних лет: постоянный рост доли граждан в возрасте от 30 до 50 лет и снижение в группе заемщиков моложе 30 лет. Очевидно, что первая возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории. В свою очередь, самые молодые заемщики только вступают во «взрослые» кредитно-финансовые отношения, и многие из них, по сути, неизвестны банкам», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кроме того, в прошлом году существенно выросла доля рефинансированных ипотечных кредитов, когда одни и те же заемщики в 2015 и 2020 годах могли фигурировать в разных возрастных категориях заемщиков по выданным кредитам. В качестве примера Волков привел ситуацию, где 25-летний заемщик взял кредит в 2015 году и погасил его в 30-летнем возрасте в 2020 году, взяв новый ипотечный кредит.

9 февраля РБК сообщило, что объем выданных в январе 2021 года ипотечных кредитов российскими банками установил рекорд по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. Россиянам с начала нового года было выдано 96 тыс. ипотечных кредитов на сумму 265 млрд рублей. В 2020 году за тот же период квартиру в ипотеку брали 78 тыс. раз, общая сумма тогда составила 189 млрд рублей.

3 февраля стало известно, что в Кремле обсуждают вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5%.