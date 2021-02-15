Роспотребнадзор создал тест по выявлению британского штамма COVID-19

Первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19 зарегистрировали в России, сообщается в понедельник, 15 февраля, на сайте Роспотребнадзора.

«Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT», — говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, система является первой в мире, а испытания показали ее высокую точность.

Разработку, как отмечается, можно применять для создания реагентов по выявлению любых мутаций коронавируса, а также других инфекционных возбудителей.

Ранее, 11 февраля, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что необходимо быть готовыми к тому, что вакцины от коронавирусной инфекции придется модифицировать из-за мутации вируса.

10 февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам королевства подтвердил, что этот вариант коронавируса имеет большую скорость распространения.