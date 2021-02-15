В ГД предложили расширить список получателей маткапитала

Законопроект, предлагающий расширить перечень получателей материнского капитала, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Об этом 15 февраля в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

По словам парламентария, проектом предлагается с 1 января 2022 года выдавать материнский капитал на третьего ребенка и последующих детей в регионах, которые столкнулись с низкой рождаемостью. Претендовать на эти выплаты смогут семьи, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал, пояснил Нилов.

Кроме того, маткапитал предлагается выплачивать мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, при условии что они ранее не воспользовались этой мерой господдержки, пишет «Газета.Ру».

Авторы инициативы отмечают, что многие регионы, сталкивающиеся с низкой рождаемостью, утвердили свои меры поддержки семьям, в которых рождается третий ребенок. Однако размер таких выплат в среднем составляет 100–150 тыс. рублей, что, по мнению парламентариев, вряд ли может стимулировать рождаемость.

В 2021 году размер маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.

В январе Минтруд России предложил упросить процедуру использования средств материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома.

В середине декабря 2020 года глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила разрешить тратить маткапитал на образование родителей.