Детям-инвалидам с Дальнего Востока оплатят перелет до мест лечения

Детям-инвалидам из Дальневосточного федерального округа оплатят авиабилеты к месту лечения. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как отмечает ИА AmurMedia, ранее льгота действовала только в том случае, если до места лечения нельзя было добраться на поезде. Теперь Фонд социального страхования оплатит авиабилеты детям в оба направления, независимо от того, есть ли железнодорожное сообщение с этим районом.

Кроме того, Фонд предоставит льготный билет взрослому, сопровождающему ребенка-инвалида.

Агентство напоминает о случае, когда жительнице Хабаровского края пришлось выкупить 11 авиабилетов для своих двух детей-инвалидов.

В авиакомпании Utair объяснили требование тем, что один ребенок, которого необходимо перевозить на носилках, займет девять мест, а второй, у которого в гипсе одна нога, — два места.