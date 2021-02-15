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ФСБ сообщило о задержании участников международной террористической группы

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Новосибирской и Томской областях пресекли работу межрегиональной ячейки запрещенной в России террористической организации, занимавшейся ее финансированием. Об этом сообщило управления ФСБ по Новосибирской области в понедельник, 15 февраля.

Речь идет об участниках межрегиональной ячейки, запрещенной в РФ, международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад». Всего было задержано два человека, один из которых является российским гражданином, а другой — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас задержанные находятся под стражей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По версии следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, которые используются для нужд террористической организации, пишет «РИА Новости».

6 февраля Федеральная служба безопасности России распространила видео задержания членов террористической ячейки в Дагестане.

В этот же день пресс-служба управления ФСБ по Дагестану рассказала о задержании законспирированной террористической ячейки в регионе. В состав группы входили два человека. Они были задержаны 5 февраля при изъятии тайника, в котором находились снайперские винтовки, огнестрельное оружие и боеприпасы.

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