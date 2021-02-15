Два человека стали жертвами ДТП в Татарстане

Два человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Татарстане.

ДТП произошло в районе города Бавлы. От удара у автомобиля Hyundai разворотило переднюю часть. Кадры с места аварии опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

Предположительно, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей навстречу машиной.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

30 декабря ДТП произошло в городе Тетюши в Татарстане, столкнулись две иномарки, Hyundai и Chevrolet. В аварии пострадали три человека.