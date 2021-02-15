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Мужчина упал с обрыва при восхождении на гору в Магаданской области

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Медики и спасатели вылетели в Ольский район Магаданской области для эвакуации мужчины, упавшего с обрыва во время подъема на гору Армань. Об этом сообщается в понедельник, 15 февраля, на сайте регионального управления МЧС.

По информации ведомства, вечером 14 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что двое мужчин и одна женщина совершали подъем на гору Армань в Ольском районе, один из мужчин упал с обрыва.

К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Русские вертолетные системы» со специалистами скорой медицинской помощи и спасателями Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Кроме того, в воскресенье к месту происшествия выдвинулись специалисты ближайшей пожарной части, спасатели со снегоходами и альпинистским снаряжением и медики. К спасению привлечено 34 человека и 14 единиц техники.

5 февраля спасатели вытащили сноубордиста, провалившегося в 15-метровую трещину во льду на горнолыжном курорте «Эльбрус».

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