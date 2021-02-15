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Осужденный за терроризм найден мертвым в колонии в Приморье

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Осужденный был обнаружен мертвым в одной из колоний Приморского края. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

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По информации собеседника агентства, близкого к расследованию, речь идет о Халиде Хугуеве, отбывавшем наказание по статье по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

«Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку», — сообщили во ФСИН. По словам источника, проверку проводит Следственный комитет.

По данным некоторых СМИ, Хугуев убит другим осужденным.

Халид Хугуев в декабре 2009 года был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима как организатор терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в 1999 году.

Взрыв в гостинице «Интурист» прогремел 26 апреля 1999 года, серьезно повредив 20-й этаж отеля. Тогда пострадали 11 человек, в том числе 10-месячный ребенок. В торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади взрыв произошел 31 августа. Ранения получили 40 человек, один из них позже скончался.

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