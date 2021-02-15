В деревне под Нижним Новгородом обнаружили огромную дыру в земле

Жители деревни Бабасово Павловского района Нижегородской области наткнулись на огромную дыру прямо в центре населенного пункта. Карстовая яма образовалась в считанных метрах от дачного домика. Об этом сообщает в понедельник, 15 февраля, телеканал РЕН ТВ.

В распоряжении канала оказалось видео, на котором местная жительница ее демонстрирует.

По информации МЧС, длина провала составила около 10 м, а глубина достигает 5 м.

«Провал образовался в 3 м от дачного дома и в 100 м от ближайшего жилого дома, угрозы населенному пункту нет», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. К ликвидации последствий были привлечены 19 человек, а также девять единиц техники.

В прошлом году карстовый провал несколько раз появлялся в Гагинском районе Нижегородской области.