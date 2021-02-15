Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
Мир
Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале недалеко от столицы
Общество
Синоптик предупредил жителей Москвы об утренних морозах
Армия
Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях
Мир
Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте
Общество
Роспотребнадзор сообщил о регистрации теста на британский штамм
Общество
Православные христиане отмечают Сретение Господне
Мир
Американских военных обучат управлять украинскими танками
Общество
В России началась длинная рабочая неделя

Экономист назвал самые рискованные для инвестиций валюты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск с точки зрения инвестиции представляют почти все африканские и латиноамериканские валюты, а также китайский юань и гонконгский доллар. Такое мнение высказал в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

Цены попали в точку: разгон инфляции не позволил ЦБ снизить ключевую ставку
Регулятор заявил об исчерпании смягчения денежно-кредитной политики

Эксперт отметил, что быстрое восстановление китайской экономики не делает юань перспективной для вложения средств валютой.

«В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта китайской экономике не нужен дорогой юань», — сказал экономист.

Он добавил, что гонконгский доллар был достаточно долго переоценен, однако события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают его опасной валютой для инвестиций. Так, за последние месяцы он существенно колебался по отношению к рублю.

По словам Казанского, также не стоит рассматривать для покупки с целью инвестиции и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Например, аргентинское песо стабильно падает, инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых, заключает Казанский.

В конце января исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, что наиболее рискованной инвестицией является вложение в криптовалюту и любые инструменты, которые демонстрируют резкие — до 1000% в краткосрочном периоде — колебания.

Финансист подчеркнул, что инвестировать можно в валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. По его словам, главное не забывать о соотношении «выгода-риск», когда чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность всё потерять.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021