Экономист назвал самые рискованные для инвестиций валюты

Риск с точки зрения инвестиции представляют почти все африканские и латиноамериканские валюты, а также китайский юань и гонконгский доллар. Такое мнение высказал в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

Эксперт отметил, что быстрое восстановление китайской экономики не делает юань перспективной для вложения средств валютой.

«В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта китайской экономике не нужен дорогой юань», — сказал экономист.

Он добавил, что гонконгский доллар был достаточно долго переоценен, однако события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают его опасной валютой для инвестиций. Так, за последние месяцы он существенно колебался по отношению к рублю.

По словам Казанского, также не стоит рассматривать для покупки с целью инвестиции и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Например, аргентинское песо стабильно падает, инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых, заключает Казанский.

В конце января исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, что наиболее рискованной инвестицией является вложение в криптовалюту и любые инструменты, которые демонстрируют резкие — до 1000% в краткосрочном периоде — колебания.

Финансист подчеркнул, что инвестировать можно в валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. По его словам, главное не забывать о соотношении «выгода-риск», когда чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность всё потерять.