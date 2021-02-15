До турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» осталось меньше недели

До турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» меньше недели, с профессионалами сразятся уличные бойцы и блогеры. Поединки пройдут по правилам бокса, напоминает телеканал «Известия».

Одна из самых интересных встреч вечера — блогер Артем Тарасов против тяжелоатлета Михаила Кокляева. Тарасов уже пообещал сопернику «полёт над гнездом кукушки». Будущий бой он воспринимает как встречу со своими слабостями.

К поединку также готовится боксёр Тайсон Дижон, камерунец выйдет на ринг против Вячеслава Дацика. Россиянин намерен вернуться в большой спорт, однако Дижон полон решимости помешать сопернику.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба» РЕН ТВ покажет 20 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.