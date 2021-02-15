Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

Россия с понедельника, 15 февраля, возобновляет регулярное авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщает телеканал «Известия».

Рейсы из Москвы в Ереван будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные — по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам. Рейсы Москва–Баку запланированы с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные — по понедельникам и четвергам.

Кроме того, авиакомпании указанных стран получили возможность совершать два рейса в неделю по маршруту Москва–Баку и по четыре рейса в неделю по маршруту Москва–Ереван.

Для въезда в Армению и Азербайджан пассажирам потребуется иметь при себе отрицательный результат тестирования на COVID-19, его нужно будет сдать не ранее чем за 72 часа до перелета.

В Азербайджан въезд разрешен только дипломатам, родственникам граждан страны, лицам с разрешением на работу или видом на жительство, а также студентам.

Рейсы между странами были приостановлены на фоне пандемии в 2020 году. О решении возобновить полеты правительство РФ сообщило 3 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.