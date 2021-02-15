Ключевой фондовый индекс в Японии достиг максимума за последние 30 лет

Фондовый индекс Nikkei в Японии впервые за 30 лет превысил отметку 30 тыс. пунктов после одобрения вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство Kyodo в понедельник, 15 февраля.

По информации агентства, в первые 15 минут торгов ключевой индекс поднялся на 407,27 пункта (1,38%) по сравнению с пятницей, 12 февраля, достигнув 29 927,34 пунктa, а затем вырос до 30 006,46 пункта. Таким образом, в течение февраля индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, вырос на 6%.

Кроме того, индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компaний, которые предстaвлены в престижной первой секции, вырос нa 17,91 пункта (0,93%), до 1951,79 пункта. Акции поднялись в основном в добывающей отрасли, а также у компaний, которые торгуют ценными бумaгами.

Накануне министерство здравоохранения Японии официально одобрило в стране использование вакцины против коронавируса от американской фармацевтический компании Pfizer.