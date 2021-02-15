Коронавирус мог распространиться в Китае еще до объявления о нем

Исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые изучают происхождение коронавируса в Китае, при посещении города Ухань, где вирус был впервые обнаружен, пришли к выводу о вероятном распространении инфекции еще до того, как об этом было объявлено. Об этом сообщил телеканал CNN в воскресенье, 14 февраля.

По словам ведущего исследователя миссии ВОЗ Питера Бена Эмбарека, было обнаружено несколько признаков более широкого распространения вируса в 2019 году. Среди прочего, миссия установила, что в декабре 2019 года в Ухане уже было обнаружено более 10 штаммов коронавируса.

Ученый отметил, что китайская сторона представила группе ВОЗ данные о 174 случаях заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Ухане в декабре 2019 года. Из них 100 случаев подтверждены лабораторными исследованиями, а в 74 случаях диагноз поставили на основе симптомов пациентов.

Кроме того, Эмбарек сообщил, что власти Китая дали возможность пообщаться с первым заразившимся еще 8 декабря. По словам экспертов, число заразившихся в то время могло быть больше, так как коронавирус протекает в тяжелой форме только в 15% случаев, а в большинстве случаев протекает в легкой форме. Предположительно, в декабре 2019 года могло быть более 1 тыс. зараженных.

Также 14 февраля сообщалось, что член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче нового коронавируса через летучих мышей наиболее вероятной.

Ранее, 9 февраля, на итоговой пресс-конференции представители ВОЗ заявили, что не смогли добиться какого-либо прорыва во время поездки в Ухань с целью изучить причины происхождения коронавируса. Однако вместе с коллегами из КНР они выдвинули собственные гипотезы. По их мнению, наиболее вероятная версия — инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. Сначала он мог распространиться среди одной популяции, далее вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.