Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
Мир
Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале недалеко от столицы
Общество
Синоптик предупредил жителей Москвы об утренних морозах
Армия
Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях
Мир
Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте
Общество
Роспотребнадзор сообщил о регистрации теста на британский штамм
Общество
Православные христиане отмечают Сретение Господне
Мир
Американских военных обучат управлять украинскими танками
Общество
В России началась длинная рабочая неделя
Сюжет:

Коронавирус мог распространиться в Китае еще до объявления о нем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые изучают происхождение коронавируса в Китае, при посещении города Ухань, где вирус был впервые обнаружен, пришли к выводу о вероятном распространении инфекции еще до того, как об этом было объявлено. Об этом сообщил телеканал CNN в воскресенье, 14 февраля.

«Главная цель второго этапа миссии ВОЗ — найти источник SARS-CoV-2 в природе»
Эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков — о работе в Китае и задачах по продолжению исследований

По словам ведущего исследователя миссии ВОЗ Питера Бена Эмбарека, было обнаружено несколько признаков более широкого распространения вируса в 2019 году. Среди прочего, миссия установила, что в декабре 2019 года в Ухане уже было обнаружено более 10 штаммов коронавируса.

Ученый отметил, что китайская сторона представила группе ВОЗ данные о 174 случаях заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Ухане в декабре 2019 года. Из них 100 случаев подтверждены лабораторными исследованиями, а в 74 случаях диагноз поставили на основе симптомов пациентов.

Кроме того, Эмбарек сообщил, что власти Китая дали возможность пообщаться с первым заразившимся еще 8 декабря. По словам экспертов, число заразившихся в то время могло быть больше, так как коронавирус протекает в тяжелой форме только в 15% случаев, а в большинстве случаев протекает в легкой форме. Предположительно, в декабре 2019 года могло быть более 1 тыс. зараженных.

Также 14 февраля сообщалось, что член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче нового коронавируса через летучих мышей наиболее вероятной.

Ранее, 9 февраля, на итоговой пресс-конференции представители ВОЗ заявили, что не смогли добиться какого-либо прорыва во время поездки в Ухань с целью изучить причины происхождения коронавируса. Однако вместе с коллегами из КНР они выдвинули собственные гипотезы. По их мнению, наиболее вероятная версия — инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. Сначала он мог распространиться среди одной популяции, далее вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021