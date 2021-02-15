В Вашингтоне задержали вооруженную женщину с письмом для Байдена

Полицейские задержали неподалеку от Белого дома женщину, в машине которой обнаружили заряженный пистолет. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил телеканал Fox News в воскресенье, 14 февраля.

По предварительным данным, 66-летняя задержанная пыталась попасть на территорию резиденции президента США Джозефа Байдена, чтобы передать ему некое письмо. При этом женщину сопровождал мужчина, вооруженный пневматическим ружьем.

В данный момент неизвестная задержана. Ее передали Секретной службе США, которая охраняет первых лиц государства.

15 октября 2020 года сообщалось, что прокуратура округа Эссекс (штат Массачусетс) предъявила обвинения мужчине по делу о проникновении в резиденцию губернатора штата Чарли Бейкера.

7 октября 59-летний Лейн Форман на автомобиле прибыл к дому Бейкера, проник на территорию его жилища через незапертую наружную дверь и оставил на первом этаже письмо в желтом конверте и документы, содержание которых не разглашается.