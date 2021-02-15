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Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами

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Россия с понедельника, 15 февраля, возобновляет регулярное авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Об этом в воскресенье, 14 февраля, говорится на сайте «Аэрофлота».

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Рейсы из Москвы в Ереван будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные — по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам, пишет НСН. Рейсы Москва–Баку запланированы с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные — по понедельникам и четвергам.

Кроме того, как пишет ТАСС, авиакомпании указанных стран получили возможность совершать два рейса в неделю по маршруту Москва–Баку и по четыре рейса в неделю по маршруту Москва–Ереван.

Для въезда в Армению и Азербайджан пассажирам потребуется иметь при себе отрицательный результат тестирования на COVID-19, его нужно будет сдать не ранее чем за 72 часа до перелета, пишет REGNUM. Уточняется, что в Азербайджан въезд разрешен только дипломатам, родственникам граждан страны, лицам с разрешением на работу или видом на жительство, а также студентам.

Рейсы между странами были приостановлены на фоне пандемии в 2020 году, напоминает телеканал «Звезда». О решении возобновить полеты правительство РФ сообщило 3 февраля.

Ранее в феврале стало известно, что Кипр возобновит оформление туристических виз гражданам России с марта.

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